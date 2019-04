Dopo il lunch match delle 12.30, il programma della 34esima giornata di Serie A prosegue con altre tre partite tra le 15 e le 18, in attesa del piatto forte delle 20.30 tra Torino e Milan. Nel primo pomeriggio, è particolarmente delicata la sfida tra Spal e Genoa, entrambe con la possibilità di approfittare del ko dell'Empoli e certificare la salvezza: gli uomini di Semplici ci arrivano dall'alto di due vittorie consecutive, 4 negli ultimi 5 turni, mentre Prandelli, che ha raccolto un solo punto nelle ultime 5 giornate e non vince dal 17 marzo scorso, ha un bisogno assoluto dei 3 punti per allontanare le voci di esonero.



Alla stessa ora, il Chievo già retrocesso proverà a dare continuità al colpaccio della scorsa settimana con la Lazio, mentre il Parma, dopo 3 pareggi consecutivi, proverà a ritrovare quel successo che non arriva dal 9 marzo scorso.



Ci si gioca molto anche nella gara delle 18 tra Sampdoria e Lazio: i blucerchiati, dopo il pesante 0-3 di Bologna e il terremoto che ha portato alle dimissioni di Sabatini, hanno l'occasione di rimanere in corsa per un piazzamento Europa League, mentre i biancocelesti, rilanciati dalla vittoria sul Milan in Coppa Italia, possono ancora sperare nel quarto posto.