Dopo la mancata disputa di Lazio-Torino e le sfide tra Juve e Spezia e Napoli e Sassuolo, prosegue in serata il programma dellaIn attesa del posticipo tra Parma e Inter e oltre alle big Milan e Roma, impegnate contro Udinese e Fiorentina, sono quattro le gare con fischio d'inizio alle 20.45.Fari puntati su Marassi, dove va in scena un caldissimo derby di Genova. Divise da 4 punti in classifica,cercano un successo per dare una svolta importante alla stagione. Blucerchiati reduci da due ko di fila e con una sola vittoria nelle ultime cinque, Grifone che arriva dalla sconfitta di San Siro e che dopo tredici punti in cinque partite ha conquistato due pari e un ko. All'andata fu 1-1 firmato Jankto e Scamacca ( LE FORMAZIONI UFFICIALI ).Per le zone alte della classifica, attenzione invece al Gewiss Stadium di Bergamo, dove l'ospita il. Dea reduce da tre vittorie consecutive: Gasperini deve rispondere a Pirlo, volato ieri momentaneamente a +3. Curiosità per la prima di Serse Cosmi sulla panchina dei pitagorici, chiamati a riscattare sei sconfitte consecutive ( LE FORMAZIONI UFFICIALI ).Da un esordiente a uno che, all'esordio, ha fatto benissimo: dopo la vittoria in Calabria, ildi Leonardo Semplici è chiamato al bis. Alla Sardegna Arena arriva ildi Sinisa Mihajlovic, reduce da otto punti nelle ultime quattro e intenzionato a dare continuità all'ottimo successo sulla Lazio ( LE FORMAZIONI UFFICIALI ).A chiudere il programma del mercoledì sera è: la squadra di Inzaghi non vince dal giorno dell'Epifania, quella di Juric viaggia sulle ali dell'entusiasmo dopo il pari casalingo contro la Juve ( LE FORMAZIONI UFFICIALI ).