Alle 12.30, si apre al "Tardini" il programma domenicale della 29esima giornata di Serie A. Punti pesanti in palio tra Parma e Atalanta, in particolare per i nerazzurri di Gasperini che, in caso di successo, si porterebbero a sole tre lunghezze dal quarto posto Champions occupato dal Milan. In piena emergenza, i gialloblù di D'Aversa, che hanno vinto soltanto 2 delle ultime 10 partite, cercano riscatto dopo l'ultimo ko contro la Lazio.



Oltre a Napoli-Roma, alle 15 è da seguire con attenzione la sfida tra Fiorentina e Torino, con i granata che hanno la chance di tornare in piena bagarre per l'Europa in caso di 3 punti. In chiave salvezza, ultima chiamata per il Frosinone, ancora a caccia della prima vittoria stagionale in casa e costretto a un unico risultato contro una Spal reduce dalla preziosissima vittoria contro la Roma, ma avanti di soli due punti sul Bologna terzultimo. La formazione di Sinisa Mihajlovic riceve il Sassuolo nel derby emiliano delle 18: i rossoblù cercano il terzo successo consecutivo in campionato, mentre gli uomini di De Zerbi devono provare a risalire dopo aver raccolto solamente 2 punti nelle ultime 5 giornate e dovendo rimediare al pesante 3-5 incassato dalla Sampdoria prima della sosta.



Si chiude alle 20.30 con lo scontro diretto per la zona Champions tra Inter e Lazio.