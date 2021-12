, quando laospiterà la. Sarà la più classica delle sfide fra bel gioco e concretezza, fra un sarrismo che stenta a decollare e un’organizzazione tattica, quella di D’Aversa, che sta dando i suoi frutti solo in parte, ma quanto basta per restare a distanza di sicurezza, per il momento, dalla lotta salvezza.Quello di oggi sarà il 111esimo incontro fra Sampdoria e Lazio. I precedenti sorridono ovviamente ai biancocelesti, che hanno vinto 52 volte contro le 27 dei blucerchiati che, inoltre, non vincono questa sfida dal 2016.C’è però una cosa che Lazio e Samp hanno in comune: devono assolutamente fare punti.e con un punto fatto e otto gol subiti nelle ultime due partite, hanno bisogno di ritrovare sicurezza, continuità e soprattutto muovere una classifica che, senza una vittoria oggi, potrebbe iniziare a diventare preoccupante. Lo stesso vale per, a più 5 sul terzultimo posto e vengono da due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite (l’ultima il 3-1 subito a Firenze). Quagliarella e compagni vogliono tirarsi fuori dalle zone pericolose della classifica per poter fare una seconda parte di stagione tranquilla e soprattutto blindare, al contrario di quella del suo rivale di oggi a cui, nonostante i risultati per ora deludenti, è stata data massima fiducia da parte della dirigenza.LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Chabot, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Quagliarella, Gabbiadini. All.: D’Aversa.(4-3-3): Strakosha; Hisaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.DOPO IL MATCH RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE IL COMMENTO DI RENZO PARODI.