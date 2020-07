Dopo i tre anticipi di ieri e Inter-Bologna delle 17.15, si giocano cinque gare di Serie A alle 19.30 per la 30esima giornata. Match importanti soprattutto per la zona salvezza, ma spicca quello che vede impegnata l'Atalanta di Gasperini - quarta forza del campionato - sul campo del Cagliari. Ancora imbattuta dopo la ripresa post-Covid, la squadra bergamasca è a 60 punti e vuole provare ad accorciare sul secondo posto occupato dalla Lazio (68 punti). Di fronte la formazione di Zenga, decima in classifica a 39 punti, a 6 lunghezze dal settimo posto occupato dal Napoli.



Il Brescia, fanalino di coda del campionato a 18 punti, si gioca molte delle restanti possibilità di salvezza nella gara casalinga contro il Verona di Juric, ottavo in classifica a 42 punti, a sole tre lunghezze dal Napoli. La squadra di casa non vince dalla gara contro il Lecce del 14 dicembre contro il Lecce; l'Hellas ha superato 3-2 il Parma nell'ultimo turno.



Parma che ospita la Fiorentina, reduce dal pesante ko interno contro il Sassuolo dell'ultimo turno di campionato. I viola da quando è ricominciato il campionato hanno raccolto un solo punto in tre partite, il Parma ha perso le ultime due contro Verona appunto e Inter, dopo il successo per 4-1 col Genoa. Il La squadra di D'Aversa è undicesima a 39 punti, gli ospiti sono tredicesimi a 31 e sono alla ricerca dei tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.



Chiudono il programma delle gare delle 19.30 della domenica le due sfide salvezza che vedono impegnate le squadre di Genova: Sampdoria-Spal e Udinese-Genoa. Samp e Udinese hanno vinto nell'ultimo turno di campionato e sono rispettivamente a 29 e 31 punti in classifica; la Spal ha pareggiato col Milan ed è penultima a 19 punti mentre il Genoa al momento è quartultimo con un solo punto di vantaggio sul Lecce (25 punti).