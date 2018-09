Domenica dicon le ultime partite in programma per la quinta giornata e, dopo il lunch-match Torino-Napoli e in attesa dei posticipi Milan-Atalanta e Frosinone-Juventus, sono tre le gare in programma alle 15. Il Bologna ospita la Roma , mentre lagioca all'Olimpico: reduci dal successo in Europa League contro l'Apollon Limassol, i biancocelesti cercano contro illa terza vittoria consecutiva in campionato. In contemporanea, ilaffronta l'al Bentegodi per dare la caccia al primo successo in questa Seria A, friulani che invece non vincono da tre turni.