Dopo i tre anticipi del sabato e l'impegno del Napoli contro il Brescia oggi alle 12.30, in attesa del big match di serata a San Siro tra Milan e Fiorentina, prosegue il programma della sesta giornata di Serie A con quattro partite, prima del Monday Night di domani tra Parma e Torino. Alle 15 la Lazio di Simone Inzaghi ospita il Genoa all'Olimpico per riprendersi dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter e chiarire definitivamente il caso Immobile, riagganciandosi al gruppo di testa contro i liguri partiti bene ma reduci da tre gare senza vittorie e sprofondati in classifica. La Roma, reduce dalla sconfitta in casa contro l'Atalanta e alla ricerca di punti per risalire nelle zone alte della classifica, è ospite dell'altalenante Lecce vittorioso a Ferrara, mentre l'Udinese penultimo e reduce da tre ko nelle ultime quattro ospita il Bologna, ancora senza Mihajlovic, finora autore di un ottimo avvio. Chiude alle 18 la sfida del Sant'Elia tra Cagliari e Verona: gli uomini di Maran vogliono continuare a sognare dopo aver espugnato il San Paolo e aver trovato la terza vittoria di fila, mentre quelli di Juric, a secco da tre partite, vogliono confermare le ottime impressioni destate finora.