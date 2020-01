Dopo Brescia-Milan 0-1 di venerdì sera, la Serie A torna in campo con i tre anticipi del sabato. Si parte alle 15 con Spal-Bologna, con i padroni di casa che cercano conferme dopo il successo di Bergamo e gli ospiti in cerca di punti per non farsi risucchiare nella zona calda della classifica.



Di seguito le formazioni ufficiali:



Spal (3-5-2) - Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Valoti, Missiroli, Reca; Di Francesco, Petagna.



Bologna (4-2-3-1) - Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Paz, Mbaye; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Palacio; Santander.



Alle 15 si prosegue con Fiorentina-Genoa, che si ritrovano al Franchi dopo la 'partita della paura' dell'ultima giornata del campionato 2018-19. Infine, alle 20.45 toccherà a Torino e Atalanta sfidarsi in casa granata.