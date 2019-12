Dopo le vittorie di, ai danni di Sampdoria e Fiorentina, prosegue oggi la diciassettesima giornata di. Si riparte alle 15, con l'che vince contro ilalla seconda sconfitta consecutiva. Partono forte i sardi, conche prima sfiora il gol con l'esterno destro e poi prende il palo con un diagonale mancino, ma sono i friulani a passare in vantaggio grazie a Rodrigo: tocco di, destro sotto l'incrocio dell'argentino. Poi, succede tutto nei minuti finali:pareggia all'84esimo, un minuto dopo Fofana riporta in vantaggio la squadra di Gotti, che non vinceva dal 3 novembre scorso: mischia in area,protegge palla, calcia col destro, il pallone arriva all'exche stoppa e buca Rafael con un potente destro da distanza ravvicinata. Sorride l'Udinese, perde il Cagliari.Dopo lche affronta il, alle 20.45 ilospita la. I granata, che non perdono da 3 turni e hanno vinto 2 delle ultime tre, distano 7 punti dall'Europa; gli estensi, invece, sono ultimi in classifica e sono reduci da 3 ko consecutivi. Sfida, quella di questa sera, tra bomber:ha segnato un terzo delle reti dei granata (7, su 21 di squadra),ha realizzato 5 gol, la metà di quelli totali (10, peggior attacco del campionato).