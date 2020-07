Prosegue il programma della 34esima giornata di Serie A, con altro cinque match in programma in questa domenica pomeriggio, in attesa di Roma-Inter (21.45) e Juventus-Lazio (lunedì, 21.45). Si parte alle 17.15, con Parma-Sampdoria: i crociati hanno ormai abbandonato le ambizioni europee, mentre i blucerchiati cercano altri punti per blindare la salvezza.



Alle 19.30, quattro gare: il Napoli di Gattuso vuole ritrovare il successo dopo due pareggi consecutivi e affronta l'Udinese, a caccia di punti per non rischiare di restare invischiata nella lotta salvezza. Gli occhi sono puntati però sullo stadio Luigi Ferraris: divisi da un solo punto in classifica, Genoa e Lecce si affrontano in un vero e proprio spareggio per la permanenza in A. Fiorentina e Torino vogliono trovare i punti della tranquillità, sfida infine tra i due fanalini di coda della Serie A: Brescia e Spal.