Dopo il lunch match dello Stirpe, tra Frosinone e Milan, prosegue, nel suo boxing day, la diciottesima giornata di Serie A. Alle 15 in campo, oltre alla Juventus impegnata a Bergamo con l'Atalanta, la Lazio, che va al Dall'Ara per sfidare il Bologna, in una sfida fratricida tra Simone e Filippo Inzaghi. Con un ko contro il fratellino Superippo rischia, seriamente, l'esonero.



ALLE 15 - Sempre alle 15 il Cagliari attende il Genoa, con la sfida tra i due bomber Pavoletti, ex di turno, e Piatek che riscalda la gara; la Fiorentina, reduce dal successo di San Siro, vuole dare continuità contro un Parma in crisi di risultati da un mese a questa parte: l'ultima vittoria di Gervinho & co è datata 25 novembre Infine, Sampdoria-Chievo, con i blucerchiati di Giampaolo che si sono rilanciato in zona Champions League.



ALLE 18 - Alle 18, poi, la Roma attende il Sassuolo, la Spal ospita l'Udinese in un vero e proprio scontro salvezza: 3 punti nelle ultime 5 per i ferraresi, 5 per i friulani. Chiude il programma delle 18 Torino-Empoli: Mazzarri non vince dal 2 dicembre, Iachini dal 9 (e arriva da 2 ko consecutivi). Una vittoria può rilanciare le ambizioni di entrambe. Infine, alle 20.30, Inter-Napoli.