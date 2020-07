Dopo gli anticipi di ieri, in cui sono spiccati i ko di Lazio e Juve rispettivamente contro Lecce e Milan, torna in campo oggi la 31esima giornata di Serie A.



Si parte alle 19.30: oltre a Genoa-Napoli, in campo anche Fiorentina e Cagliari. Con il successo di Parma, i Viola hanno fatto un importante passo in avanti, allontanandosi dalle zone calde della classifica e ritrovando i tre punti dopo cinque partite. I sardi, dal canto loro, vogliono ritrovare il successo dopo un punto in due partite.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Venuti, Badelj, Duncan, Lirola; Ribery, Vlahovic, Chiesa



Cagliari: Cragno; Mattiello, Klavan, Waluzkiewicz, Lykogiannis; Nandez, Rog, Nainggolan; Birsa; Joao Pedro, Simeone





Alle 21.45, invece, spicca Roma-Parma, con i giallorossi chiamati a risollevare la testa dopo tre sconfitte consecutive. In contemporanea, l'Atalanta ospita la Sampdoria con l'obiettivo di superare momentaneamente l'Inter e portarsi a -2 dalla Lazio.



Riflettori accesi anche allo stadio Olimpico Grande Torino, dove i granata non possono fallire la sfida salvezza contro un Brescia all'ultimissima spiaggia. Chiude il programma Bologna-Sassuolo, sfida tra emiliane già sicure della salvezza: chi vince supera momentaneamente il Verona.