Giornata viva in Serie A dove il programma domenicale vedrà scendere in campo Inter, Milan, Napoli e lo scontro Lazio-Fiorentina. E oltre alle gare delle big sono altre due le sfide in programma per l'ottava giornata di Serie A.



La giornata si aprirà però con l'anticipo delle 12.30 con la sfida del Marassi che vedrà il Genoa di Davide Ballardini e di bombe Kryzstof Piatek ospitare il Parma, in emergenza infortuni senza Gervinho e Inglese trascinatori in questo inizio di stagione, ma che potrà contare sull'estro di Siligardi e Di Gaudio.



Alle 15 scontro chiave fra due squadre che ad inizio anno erano date in lotta per un posto in Europa League. Fra Atalanta e Sampdoria al momento solo i blucerchiati di Marco Giampaolo, che faranno visita all'Atleti Azzurri d'Italia, hanno rispettato le aspettative. In netta difficoltà, invece, gli uomini di Gian Piero Gasperini, quart'utlimi in classifica, e chiamati al riscatto.