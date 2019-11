Dopo le gare di venerdì e di ieri e in attesa dei due posticipi di questa sera, alle 18 al Tardini tra Parma e Roma e alle 20.45 all'Allianz Stadium tra Juve e Milan, continua oggi tra ora di pranzo e pomeriggio la 12esima giornata di Serie A: apre alle 12.30 la sfida del Nuovo Sant'Elia di Cagliari tra i lanciatissimi padroni di casa guidati da Rolando Maran, reduci addirittura da nove risultati utili di fila (sei vittorie e tre pareggi) e in piena zona Europa al quarto posto con 21 punti, e l'altalenante Fiorentina di Vincenzo Montella, a metà classifica con 16 punti. Alle 15 tre partite: la Lazio del capocannoniere del campionato Ciro Immobile (13 gol in 12 partite) vuole mantenere la quarta piazza e vendicare la praticamente decisa eliminazione dall'Europa League nella sfida dell'Olimpico contro il coriaceo Lecce dell'ex Fabio Liverani, reduce da quattro pari di fila e desideroso di punti salvezza. Al Ferraris di Genova la Samp di Claudio Ranieri cerca la seconda vittoria di fila per tirarsi fuori dalla zona rossa: arriva però l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, rinfrancata dal pari di Champions conto il City e alla ricerca dei tre punti per rimanere quarta. Chiude la sfida salvezza tra Udinese e Spal: i friulani vogliono allontanarsi dalle ultime postazioni dopo la vittoria di Genova, i ferraresi sono al momento ultimi in classifica e non vincono da quattro partite.