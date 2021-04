Dopo il turno infrasettimanale giocato tra martedì e giovedì, si apre oggi la 33a giornata di Serie A.in attesa dei match di domani e dei due posticipi di lunedì.Match fondamentale in chiave salvezza il primo:, a +5 sul Cagliari terzultimo, +2 invece sul Torino e il Benevento. Una vittoria permetterebbe a entrambe le formazioni liguri di allontanarsi dalla zona retrocessione. Il Genoa è reduce dal pareggio contro il Benevento per 2-2, lo Spezia dall'1-1 casalingo contro l'Inter di Conte. Nessuna assenza di rilievo per le due formazioni.Alle 18 segue la sfida tra la penultima e l'ultima in classifica, rispettivamente a 20 punti ile 15 il. Il Cagliari è a 28 punti, per entrambe è una delle ultime opportunità per restare in corsa per la salvezza. Momento negativo per entrambe le formazioni dal punto di vista dei risultati (il Parma ha perso con la Juve, il Crotone con la Samp). Tante assenze per il Parma, spicca quella di Kucka; tornano Benali e Ounas per Cosmi.Chiude alle 20.45 la sfida tra il, reduce dalla vittoria in rimonta contro il Milan, e la, che coi 3 punti dell'ultimo turno a Crotone ha superato in classifica il Verona e adesso è al nono posto. Un momento molto positivo per entrambe le formazioni. De Zerbi deve fare a meno di Caputo, Djuricic e Raspadori su tutti, Ranieri di capitan Quagliarella, Ramirez e Torregrossa.