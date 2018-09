Sono sei le gare di Serie A in programma oggi, prima del posticipo di domani tra Spal e Atalanta che chiuderà la quarta giornata. Dopo gli anticipi di ieri e Roma-Chievo, alle 15 scendono in campo Genoa-Bologna, Juventus-Sassuolo e Udinese-Torino. Alle 18.00 è poi il turno di Empoli-Lazio, prima della gara delle 20.45 tra Cagliari e Milan. Alle 15 il Genoa cerca il riscatto dopo lo scivolone di Sassuolo contro un Bologna che ha bisogno di punti dopo la sconfitta interna con l'Inter. L'Udinese e il Torino arrivano al match in buone condizioni: entrambe le squadre sono reduci da una vittoria. La Lazio di Inzaghi, reduce dalla prima vittoria in campionato contro il Frosinone prima della sosta, alle 18.00 fa visita all'Empoli.