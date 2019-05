Si chiude oggi il campionato di Serie A. Sono due le partite che vedono impegnate squadre che non hanno più obiettivi: Torino-Lazio delle 15 e Cagliari-Udinese delle 20.30. La prima gara vede la settima forza del campionato opposta all'ottava: i granata sono a 60 punti, i biancocelesti a 59. Tantissime assenze in casa Lazio per il match: mancano addirittura 12 gicatori inclusolo squalificato Correa (Strakosha, Luiz Felipe, Lukaku, Patric, Berisha, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Pedro Neto, Caicedo). Alle 20.30, invece, il Cagliari ospita l'Udinese. Entrambe le squadre hanno già raggiungo l'aritmetica salvezza in campionato. La squadra di Maran è a 41 punti, quella di Tudor a 40 invece.