Tempo di verdetti inDopo gli anticipi di ieri e il lunch match tra Fiorentina e Napoli, in attesa del posticipo di stasera tra Milan e Cagliari, continua con tre partitedel campionato italiano.in campo allo stadio Vigorito ili Pippo Inzaghi, chiamato solo alla vittoria contro ildi Serse Cosmi, per avere ancora speranze di salvezza: dopo un solo successo nelle ultime dieci, i sanniti devono assolutamente centrare i tre punti contro i pitagorici già retrocessi, per portarsi a ridosso del Torino, a un punto di distanza, con una gara in meno e rivale proprio dei giallorossi nell'ultima cruciale giornata, e del Cagliari. Semprel'di Roberto Gotti riceve ladi Claudio Ranieri, nella sfida tra due squadre senza più nulla da chiedere al campionato. Chiudei padroni di casa, già retrocessi, salutano la Serie A, mentre gli ospiti hanno ancora l'obiettivo Europa, con il settimo posto nel mirino.