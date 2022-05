Tempo di verdetti. Inizia oggi a partirela penultima del campionato italiano, foriera di sfide scudetto, Europa e salvezza. Oggi in scena tre gare, una alle 15 e due alle 18. Apre la sfida del Castellani ditra i toscani di Aurelio, già salvi da qualche settimana e senza grandi obiettivi di classifica, e la miracolosadi Davide, autrice di 14 punti nelle ultime 6 giornate (4 vittorie e due pari) e vicina a una salvezza che avrebbe del clamoroso, dato che con i 3 punti oggi sarebbe veramente vicina all'obiettivo, condizionando pesantemente anche il Cagliari nella sfida contro l'Inter di domani.altra partita importante in chiave retrocessione: l'di Gabriele Cioffi, senza più nulla da chiedere, ospita lodi Thiago, reduce da 4 ko di fila ma a 3 punti dalla salvezza aritmetica. Stessa ora per la gara del Bentegodi: ildi Igor Tudor vuole difendere il nono posto dagli assalti dell'ex Ivan, alla guida del. Chiude in serata la sfida dell'Olimpico tra Roma e Venezia.Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Verre; Cutrone, Pinamonti.: Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Kastanos, Coulibaly, Obi; Verdi, Djuric.