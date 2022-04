Dopo la settimana di semifinali di Coppa Italia, torna in campo a partire da oggi anche lacon il programma delil quintultimo. In scena quattro partite:apre la sfida del Grandetra i granata di Ivan Juric, in serie positiva da tre giornate ma ormai privi di grandi obiettivi, e lodi Thiago Motta, a cui manca qualche punto per centrare la salvezza aritmetica. Stessa ora perdi Gian Piero Gasperini, in crisi dopo l'uscita dall'Europa e tre ko di fila, che deve cercare di riprendere il treno europeo nella difficile trasferta del Penzo contro il disperato, terzultimo a -6 dalla salvezza e reduce da 7 ko di fila.è il turno del big match di San Siro tramentrechiude ildi Igor Tudor, ancora con qualche velleità d'Europa, che riceve ladi Marco Giampaolo, bisognosa di punti per mettersi al riparo dalla retrocessione.Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Vojvoda; Seck, Pjaca; Sanabria. Allenatore: Ivan JuricProvedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Salva Ferrer; Hristov, Kiwior, Kovalenko; Agudelo; Manaj, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta.