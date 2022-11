In contemporanea con Roma-Torino, il programma della quindicesima giornata di Serie A prevede due partite di enorme importanza per la zona salvezza: Hellas Verona-Spezia e Monza-Salernitana. Calcio d'inizio alle 15.



VERONA-SPEZIA - Allo stadio Bentegodi di Verona, il fanalino di coda del nostro campionato ospita lo Spezia, altra squadra in enorme difficoltà. Se i liguri – quartultimi a 10 punti - non vincono in campionato addirittura dal derby con la Sampdoria del 17 settembre, i veneti – ultimi a 5 punti - arrivano da 9 sconfitte consecutive e hanno vinto una sola partita, lo scorso 4 settembre, sempre contro la Sampdoria. Dal risultato di oggi pomeriggio potrebbe dipendere il futuro dei due allenatori, rispettivamente Luca Gotti e Salvatore Bocchetti.



MONZA-SALERNITANA - Se la passano leggermente meglio, invece Monza e Salernitana, sedicesima e dodicesima, ma separate da soli 4 punti. Sia per Palladino che per Nicola una vittoria permetterebbe di affrontare la sosta con enorme tranquillità. C’è un dato che riguarda la formazione lombarda particolarmente curioso: da quando Palladino siede sulla panchina biancorossa, Pessina e compagni hanno vinto tutte le partite giocate di domenica alle 15 e non hanno mai ottenuto i 3 punti in altri orari. Riusciranno a confermarsi anche oggi?



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Verona-Spezia



Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Dawidowicz; Depaoli, Veloso, Tameze, Lazovic; Verdi; Lasagna, Djuric.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Amian, Kiwior, Caldara; Holm, Ampadu, Ekdal, Agudelo, Bastoni; Gyasi, Nzola.



Monza-Salernitana



Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Mota

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Radovanovic, Coulibaly, Bradaric; Dia, Botheim.