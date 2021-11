no stop. Dopo la conclusione delle gare del weekend, si riparte subito condel campionato italiano, in scena nel turno infrasettimanale che si apre oggi con tre partite,in attesa dei match di domani e di giovedì. L'di Gian Piero, reduce da otto risultati utili positivi (5 vittorie e 3 pari) che l'hanno portata al quarto posto solitario, a -4 dal secondo e a -7 dalla vetta, vuole mettere pressione all'Inter terza agganciandola in classifica, ma servono i tre punti contro il sempre insidiosodi Paolo, sconfitto in casa dall'Inter dopo tre risultati positivi e a +5 sulla zona retrocessione. Alla stessa ora in campo al Franchi anche ladi Vincenzo, altalenante negli ultimi impegni (vittoria col Milan, ko ad Empoli) ma sesta a quota 21 punti, a -4 dalla Roma quinta, che affronta ladi Roberto, ritrovatasi con due vittorie di fila dopo la crisi che l'hanno portata a +5 sul terzultimo posto. Grande attenzione in queste due sfide per Duvan Zapata e Dusan Vlahovic, rispettivamente 9 e 11 reti finora in Serie A.chiude la sfida del Bentegodi tra ildi Igore ildi Walter: gli scaligeri hanno trovato nel weekend la seconda sconfitta nelle ultime sette (3 vittorie e 2 pari) e vogliono rialzarsi riportandosi nei pressi della zona Europa, mentre i sardi non vincono dal 17 ottobre (4 ko e 2 pari), sono ultimi a quota 8 e necessitano di punti salvezza.Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Pessina, Pezzella; Pasalic; Ilicic, Muriel.Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Tessmann, Busio; Kiyine, Henry, Johnsen.Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejón, Vlahovic, Sottil.Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru; Candreva, Silva, Thorsby, Verre; Gabbiadini, Caputo.​