Weekend dino stop. Dopo i due anticipi di venerdì e i quattro di ieri, termina oggi con altre quattro sfide, in attesa del primo turno infrasettimanale in scena da martedì prossimo.due partite: al Bentegodi ildi Gabriele, ancora senza vittorie in questa stagione, riceve l'di Gian Piero, reduce dal successo contro lae dal bel pari contro i campioni d'Italia del Milan, in una gara speciale per il ds orobico Tony D'Amico, ex scaligero. Proprio i blucerchiati di Marcosono ospiti delladi Davideall'Arechi, nel match tra due squadre con un solo punto e già definibile gara salvezza., in contemporanea al big match del Franchi traal Via Del Mare disi affrontano i giallorossi di Marco, con il nuovo acquisto Umtiti già convocato, e l'di Paolo: per i salentini neopromossi 0 punti finora, toscani reduci dal pari nel derby contro la Fiorentina.