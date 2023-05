Gasperini per continuare ad inseguire un pass europeo, Bocchetti con Zaffaroni per raggiungere la salvezza: non risparmia le punte il Verona, dato che domani lo Spezia affronta il Lecce, e allora ecco Ngonge, Lazovic e Djuric tutti insieme. Va sul pesante anche l'Atalanta, che mette insieme Hojlund e Muriel nonostante l'indisponibilità di Zapata. I bergamaschi hanno un punto da recuperare alla Roma e tre al Milan, il Verona è a pari punti con lo Spezia e due sotto al Lecce.



LE STATISTICHE



Il Verona ha vinto le ultime due trasferte contro l’Atalanta in Serie A, tante vittorie esterne quante nelle precedenti 20 gare fuori casa contro la Dea nel torneo (7N, 11P) – gli scaligeri hanno ottenuto tre successi fuori casa di fila contro una singola avversaria in Serie A solo contro il Pisa, tra il 1982 e il 1985.



L’Atalanta ha perso gli ultimi due match di campionato senza segnare, l’ultima volta che ha registrato tre sconfitte di fila senza realizzare alcun gol in Serie A risale al periodo tra settembre-ottobre 2014 (quattro in quel caso, con Stefano Colantuono alla guida).



L’unica vittoria in trasferta del Verona in questo campionato è arrivata con un gol decisivo di Cyril Ngonge (1-0 vs Lecce); tra i giocatori gialloblù, solo Darko Lazovic (sei) ha preso parte a più reti dell’attaccante belga (quattro: tre gol, un assist) nel 2023 in Serie A.