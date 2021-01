Latorna in campo per lacon tre partite in programma in questo sabato. Si partecon la sfida tra: la squadra di Inzaghi è ripartita dopo il ko con il Milan e il successo di Cagliari (il terzo nelle ultime quattro gare di campionato) ha permesso alle Streghe di difendere il decimo posto in classifica; la Dea di Gasperini invece va a caccia della terza vittoria consecutiva (sarebbe il settimo risultato utile consecutivo) per scavalcare momentaneamente la Juventus al quarto posto., poi, si affrontano: i liguri di Ballardini, dopo il pareggio con la Lazio e la sconfitta in casa del Sassuolo, provano a risalire dalla penultima piazza e cercano un successo che li porterebbe temporaneamente fuori dalla zona retrocessione; gli emiliani di Mihajlovic, invece, vogliono spezzare la striscia aperta di cinque pareggi consecutivi (preceduti dalle sconfitte con Inter e Roma) e ritrovare una vittoria che manca dal 29 novembre contro il Crotone.Alle 20.45, chiude il programma del sabato Milan-Torino.