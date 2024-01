LIVE Bologna-Genoa, le formazioni ufficiali: Zirkzee contro Dragusin

Redazione CM

Il Bologna per riscattare immediatamente il tonfo di Udine dopo aver perso il quarto posto per mano della Fiorentina prossima avversaria ai quarti di Coppa Italia, il Genoa per confermare una classifica tranquilla dopo aver rallentato la corsa dell'Inter capolista: al Dall'Ara la gara tra le due formazioni rossoblù apre la 19esima e ultima di andata in Serie A.



Regolarmente in campo e pronti ad accendere grandi duelli gli uomini migliori: Zirkzee contro Dragusin da una parte, Gudmundsson contro Calafiori dall'altra. E ovviamente, Motta contro Gilardino in panchina, due tecnici che rappresentano il nuovo che avanza.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia, Posch, Lucumì, Calafiori, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Urbanski; Zirkzee. All. Motta



GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Ekuban. All. GilardinoLIVE