Giornata numero 23 in Serie A. Dopo i 2-1 di Verona-Bologna e Inter-Venezia e gli 0-0 di Genoa-Udinese e Lazio-Atalanta, oggi ci tuffiamo nel menu domenicale.Seguiamo in particolare un trittico di antipasti niente male che va in scena tra l'ora di pranzo e le canoniche 15:coi viola in Sardegna senza Vlahovic e la squadra di Mazzarri (incerottata anch'essa) che spera di poter battere un altro colpo nella rincorsa dalle sabbie mobili.Sarà la volta poi di untra tecnici alla ribalta e di unoal sapor di salvezza.Qui di seguito partite in tempo reale e classifica del campionato: