Dopo la vittoria del Napoli sull'Udinese prosegue con altre 8 gare il programma del turno infrasettimanale della Serie A che vale per la 35esima giornata.Apre alle 18.30 il Cagliari che dopo le polemiche seguite alla vittoria contro il Benevento vuole continuare la propria marcia per mettere in salvo la propria Serie A osptiando alla Sardegna Arena una Fiorentina altrettanto in Serie positiva e che, con un punto sarebbe aritmeticamente salva.Oltre a Inter-Roma, Torino-Milan e Sassuolo-Juve alle 20.45 la corsa salvezza e quella Champions si intrecceranno a Bergamo con l'Atalanta, sorpassata dal Napoli al secondo posto che ospita il Benevento, furente per il ko col Cagliari e bisognoso di punti per lasciare il terz'ultimo posto che lo vedrebbe retrocesso a fine anno.A soli +3 dal Benevento c'è lo Spezia che è altrettanto in serie negativa e farà visita nel derby ligure a una Sampdoria già ampiamente salva e priva di obiettivi concreti se non quello di mettere in vetrina i propri talenti.Non è ancora salvo neanche il Genoa (+5 alla vigilia) che farà visita a un Bologna a cui invece basterà replicare il risultato del Benevento per ottenere la matematica salvezza. Infine per la corsa Champions c'è la Lazio, che affronterà in casa il retrocesso Parma per tenere viva una possibilità di rientrare nelle prime 4 posizioni avendo però ancora la gara contro il Torino da recuperare nella serata di martedì prossimo.