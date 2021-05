Ultima giornata di campionato diche si apre con 3 anticipi delle 20.45 senza nulla in palio se non la vetrina per numerosi talenti pronti a mettersi in mostra in vista di un'estate bollente di calciomercato. Tutti i verdetti sono infatti già stabiliti con, già retrocesse che sfidano rispettivamente in casa ladi Vlahovic e in trasferta ladi Damsgaard mentre le già salvesi affronteranno dando spazio ai vari Nandez, Zappacosta e Shomurodov, corteggiatissimi sul mercato.