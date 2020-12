Dopo la vittoria del Sassuolo ieri sera per 1-0 contro il Benevento, l'undicesima giornata di Serie A continua oggi con Crotone-Spezia alle 15 e con Torino-Udinese alle 18.



Allo Scida si sfidano due neopromosse in cerca di punti salvezza: la squadra di Stroppa è ancora a caccia della prima vittoria in campionato e la panchina dell'allenatore è in bilico: il Crotone viene da una serie horror di quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e, soprattutto, zero gol segnati nelle ultime quattro gare. Dall'altra parte c'è uno Spezia che non vince da un mese - l'ultimo successo contro il Benevento, altra neopromossa - e ha totalizzato due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite. Ai tanti indisponibili di Italiano si è aggiunto anche Nzola, rimasto a casa per "gravi problemi di natura personale" come si legge sul comunicato del club; Italiano lancia il classe 2001 Roberto Piccoli, alla seconda da titolare in campionato. Curiosità: negli ultimi due precedenti dell'anno scorso in Serie B, hanno conquistato una vittoria a testa ma tutte e due le gare sono finite con il punteggio di 1-2.



Alle 18 scatterà l'ora di Torino-Udinese: la squadra di Giampaolo vuole ripartire dal primo tempo con la Juventus e cerca i primi tre punti casalinghi per uscire dalla zona retrocessione; l'ultimo successo in campionato è del 4 novembre in casa del Genoa, poi due pareggi e due sconfitte. L'allenatore non avrà a disposizione Simone Verdi, ko per un infortunio muscolare. Insieme a Belotti dovrebbe esserci Zaza. L'Udinese proverà ad allungare la serie di vittorie dando continuità alle ultime due contro Genoa e Lazio, Gotti punterà sul talento di Rodrigo de Paul ma a centrocampo dovrà fare a meno di Araslin squalificato.



Le formazioni ufficiali di Crotone-Spezia:



Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Eduardo Henrique, Zanellato, Reca; Messias, Simy. All.: Stroppa.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Estevez, M. Ricci, Pobega; Farias, Piccoli, Agudelo. All.: Italiano.