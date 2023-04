Non solo il Napoli ad un passo dal terzo Scudetto della storia. La 32ª giornata di Serie A prosegue con tre affascinanti sfide. Alle ore 15, pericoloso quanto decisivo incrocio per la zona retrocessione che vede protagoniste Cremonese e Verona, di scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Dopo lo strepitoso cammino disputato in Coppa Italia – out solo in semifinale contro la Fiorentina – i padroni di casa mettono nel mirino un’insperata quanto clamorosa possibilità di raggiungere la salvezza. Il passo falso di venerdì sera dello Spezia – sconfitto in casa dal Monza per 2-0 – pone la 17ª posizione ad 8 punti di distacco. Di contro, complice proprio il successo dei brianzoli sui liguri, il Verona ha un’occasione d’oro per superare gli spezzini ed abbandonare il 18° posto in graduatoria.



Sempre alle 15, il Sassuolo si gioca contro l’Empoli la chance di entrare nella parte sinistra della classifica. I toscani, - che potranno contare sul ritorno di Vicario tra i convocati - invece, vogliono allungare e chiudere definitivamente il discorso salvezza.



Alle ore 18, altra sfida molto delicata per la zona salvezza, con la Sampdoria che rischia di vedere sempre più risicate le possibilità di agguantare la permanenza nella massima serie. Un successo diventa quindi fondamentale in quel di Firenze, allo stadio Artemio Franchi, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, fresca finalista di Coppa Italia - dove sfiderà l’Inter – e semifinalista di Conference League. Nessuna distrazione per i viola, anch’essi con l’occasione di entrare nella top10 della classifica.