Non solo Napoli e Milan, il programma della Serie A prevede altre due gare. La prima, Empoli-Fiorentina, alle 18:30, mentre alle 20:45 tocca a Bologna e Verona.



Nel tardo pomeriggio va in scena il primo derby toscano tra Empoli e Fiorentina. Gli uomini di Zanetti sono reduci dal ko in casa dello Spezia e vogliono rifarsi subito in una delle sfide più attese dell'anno. Per la squadra di Italiano invece un impegno importante a cavallo tra le due gare con il Twente. Con una Conference League ancora da conquistare, ci si aspetta turnover per i viola.



In serata invece scendono in campo due delle sconfitte del primo turno. Il Bologna ha ceduto con la Lazio in una gara pazza, l'Hellas è stato asfaltato dal Napoli in casa. Entrambe dunque hanno già bisogno di far punti. Soprattutto la situazione di Cioffi è da controllare.