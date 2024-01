LIVE Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali: fuori Dimarco, Acerbi e Milenkovic. Sottil out all'ultimo

Redazione CM

La domenica di Serie A si chiude con l'Inter che cerca il sorpasso in testa alla classifica sulla Juventus, fermata ieri sera dall'Empoli all'Allianz Stadium. I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi, che hanno ancora da recuperare la gara contro l'Atalanta posticipata a causa degli impegni in Supercoppa, possono portarsi a +1 sui bianconeri in caso di vittoria al Franchi contro la Fiorentina.



A loro volta, i viola di Vincenzo Italiano giocano per confermare il quarto posto in classifica, ma serve l'intera posta in palio per contro-sorpassare l'Atalanta che ha vinto in casa contro l'Udinese. E, considerando che gli avversari odierni non hanno ancora perso fuori casa, non sarà un'impresa così semplice.



La Fiorentina, che sta per cedere ufficialmente Josip Brekalo, ha recuperato per la panchina Nico Gonzalez e non ha Biraghi squalificato, mentre l'Inter quanto a indisponibili per somma di ammonizioni deve fare a meno di Calhanoglu e Barella, oltre a Dimarco e Acerbi che siedono in panchina per scelta tecnica. Thuram e Lautaro guidano l'attacco, sfida tutta argentina per El Toro contro El Vikingo viola Beltran. Sottil, previsto titolare, deve alzare bandiera bianca e sarà sostituito da Nzola.



FIORENTINA - Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Beltran; Nzola.



INTER - Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Lautaro, Thuram