La Fiorentina ospita il Sassuolo nel primo match della 17esima giornata di campionato allo stadio Franchi. I neroverdi arrivano a Firenze in uno stato di forma precario, non ottengono una vittoria da ottobre e alla ripartenza hanno ceduto in casa alla Sampdoria. I viola sono ripartiti con un pareggio casalingo contro il Monza e devono rinunciare a Jovic, toccato duro in allenamento. Dalla panchina Gonzalez dopo la lunga indisponibilità, non al meglio Berardi e out Maxime Lopez.



STATISTICHE



Il Sassuolo è andato a segno in tutte le ultime nove partite di Serie A contro la Fiorentina: contro nessuna avversaria ha mai trovato la rete in più incontri consecutivi nella competizione. Non ha perso nessuna delle ultime quattro trasferte di Serie A in casa dei viola (2V, 2N).



L’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral ha segnato tre gol nelle ultime sei presenze in Serie A e cioè uno in più dei due messi a segno nelle sue prime 21 gare giocate nella competizione.



Contro il Sassuolo è arrivata la prima e unica tripletta di Antonín Barak in Serie A: il 16 gennaio scorso, con la maglia del Verona. In generale la formazione neroverde è la vittima preferita del centrocampista viola nel massimo campionato (quattro reti).



Domenico Berardi ha preso parte a 12 marcature contro la Fiorentina in Serie A (otto reti e quattro assist); solo contro il Milan (14) l’esterno d’attacco del Sassuolo ha fatto meglio finora nel massimo campionato.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Fiorentina: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Bianco; Ikoné, Bonaventura, Kouame; Cabral.



Sassuolo: in arrivo