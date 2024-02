Frosinone-Milan LIVE, le formazioni ufficiali: conferme per Giroud e Kaio, Leao vs Soulé. Brescianini terzino

L'occasione è ghiotta per il Milan, anche dopo il sanguinoso pareggio interno contro il Bologna con ben due rigori sbagliati: vincere contro il Frosinone porterebbe gli uomini di Stefano Pioli a quota 49 punti, quattro lunghezze di distanza dalla Juventus seconda in attesa dello scontro diretto tra le prime due della classe in programma domani sera. Prima, però, i rossoneri devono aver ragione del sempre imponderabile squadra dei giovani di Eusebio Di Francesco, che ha solo cinque punti sulla zona rossa e ha bisogno di fare risultato tra le mura amiche.



15 giocatori indisponibili in totale, sommando infortunati e impegnati in Coppa d'Africa, tra le due squadre, i due tecnici devono fare di necessità virtù; Kaio Jorge guida l'attacco gialloblù in una sfida generazionale con Olivier Giroud, bomber rossonero, mentre Leao contro Soulé sarà il braccio di ferro delle stelle. Calcio d'Inizio alle ore 18.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



FROSINONE: Turati; Brescianini, Romagnoli, Okoli, Gelli; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck.



MILAN: Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.