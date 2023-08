E' il Napoli campione d'Italia ad aprire la Serie A 2023-24: gli azzurri hanno cambiato guida tecnica, via Spalletti appena nominato nuovo ct della Nazionale, e dentro Garcia, ma almeno per il momento sono riusciti a trattenere i loro fenomeni Osimhen e Kvaratskhelia salutando solo Kim passato al Bayern Monaco. Il suo sostituto, Natan arrivato dal Bragantino, per il momento va in panchina. Il Frosinone dell'altro nuovo tecnico Eusebio Di Francesco invece si presenta da neopromossa davanti al proprio pubblico con tanti giovani e la missione di rendere complicato l'esordio dei campioni. Giuseppe Caso è l'uomo da tenere d'occhio per quanto riguarda i ciociari. Non ottimi i precedenti di Di Francesco contro il Napoli (2V, 4 P, 7S), mentre invece Garcia non ha mai perso contro l'ex allenatore della Roma: 2 vittorie e 3 pareggi.





STATISTICHE

La squadra detentrice dello Scudetto ha vinto al debutto stagionale in campionato in 10 delle ultime 11 edizioni di Serie A – unica eccezione nel periodo la Juventus nel 2015/16 (sconfitta interna per 0-1 contro l’Udinese). Nel 2022/23 il Frosinone ha ottenuto la terza promozione in Serie A, dopo quelle nel 2017/18 e nel 2014/15. La formazione ciociara è, con l’Empoli, una delle due squadre che hanno ottenuto più promozioni in Serie A nelle ultime 10 stagioni (tre per entrambe).



FORMAZIONI UFFICIALI

Frosinone (4-3-3) Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Cuni, Caso. All. Di Francesco.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera, Cajuste, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Raspadori.