Due strade, per l', per accedere alla Champions League 2023-'24: vincere quella in corso nella finale di Istanbul contro il Manchester City oppure, più facile, ottenere almeno un punto questa sera contro l'a San Siro. I nerazzurri di, freschi campioni di Coppa Italia ottenuta battendo la Fiorentina tre giorni fa, non possono ripetere l'abituale turnazione in attacco a causa dell'infortunio dial soleo della gamba destra: l'argentino si accomoda fra gli indisponibili con Skriniar e Mkhitaryan e dunque si forma per nove undicesimi la squadra da coppe, con solo Darmian e Dzeko in panchina. Gasperini si affida aper guardarsi da Roma e Juventus e insidiare le due di Milano che al momento seguirebbero ai gironi di Champions Napoli e Lazio.L’ha perso 65 partite di Serie A contro l’Inter (24V, 34N), solamente contro la Juventus (66) ha subito più sconfitte nel massimo campionato.L’ha perso 12 partite in questo campionato; in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria, ha fatto peggio in quattro occasioni a fine stagione: 14 sconfitte nel 1998/99, nel 2011/12 e nel 2016/17, 16 ko nel 2012/13.L’Atalanta è la vittima preferita di Edinin Serie A; per l’attaccante dell’Inter nove reti contro i bergamaschi nella competizione, inclusa una doppietta nella gara di andata.Luis, che ha segnato cinque gol in Serie A contro l’Inter, ha fornito un assist nell’ultima giornata, contro il Verona; l’attaccante dell’Atalanta non partecipa ad almeno una rete per due gare di fila nella competizione dallo scorso ottobre.