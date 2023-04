L'Inter di Simone Inzaghi apre il suo aprile di fuoco contro una delle squadre più in forma della Serie A, la Fiorentina, che non perde ormai dal 12 febbraio, 1-0 in casa della Juventus. Italiano deve fare a meno di Jovic e lascia in panchina Gonzalez e Amrabat, ma la lista degli infortunati in casa nerazzurra è lunghissima e comprende Skriniar, Calhanoglu e Dimarco, tutti out. Spazio per Dumfries, Gosens e Brozovic, tre giocatori discussi nelle ultime settimane anche in chiave mercato. Non al meglio Dzeko, in attacco con Lautaro Martinez in panchina partono Lukaku e Correa.



LE STATISTICHE



L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 11 sfide di campionato contro la Fiorentina (6V, 5N), l’ultimo successo viola contro i nerazzurri in Serie A risale al 22 aprile 2017 (5-4 al Franchi). Di contro, la Fiorentina è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto sfide nel girone di ritorno contro l’Inter in Serie A (3V, 4N), l’unico successo nerazzurro nel periodo è arrivato con Antonio Conte alla guida, il 5 febbraio 2021.



Nicolò Barella ha preso parte a quattro gol (due reti, due assist) contro la Fiorentina in Serie A, tra le squadre che partecipano a questo torneo contro nessuna è stato coinvolto in più reti.



La Fiorentina vanta due giocatori in doppia cifra di gol in questa stagione in tutte le competizioni: Arthur Cabral (12) e Luka Jovic (11) – la precedente stagione in cui i viola hanno avuto due calciatori con almeno 10 gol risaliva al 2017/18 con Giovanni Simeone (14) e Jordan Veretout (10).