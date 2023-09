L'Inter va di 2-0 in 2-0 e cerca il terzo successo di fila contro la Fiorentina fresca di qualificazione ai gironi di Conference League. Memore del pesce d'aprile giocato dai viola nella scorsa stagione (0-1 a San Siro, gol di Bonaventura), Inzaghi certo non sottovaluterà l'impegno contro il collega Italiano che sta ancora cercando la quadra con i nuovi acquisti, l'ultimo dei quali, Maxime Lopez, è arrivato al posto di Amrabat nell'ultimo giorno di mercato. Quinta gara di fila da titolare per Arthur, in porta e in attacco confermati Christensen e Beltran dopo l'esordio con il Lecce. Per i nerazzurri stessa formazione delle prime due uscite, con Arnautovic, Frattesi e Carlos Augusto in panchina.





LE STATISTICHE



Dal 2015 ad oggi la Fiorentina ha battuto l’Inter al Meazza ben tre volte in nove gare di Serie A (2N, 4P): solo Juventus e Sassuolo hanno vinto più partite a Milano contro i nerazzurri nel periodo in campionato (quattro ciascuna).

L’Inter ha vinto senza subire gol le prime due partite di questo campionato: la formazione nerazzurra non inizia un torneo di Serie A con tre vittorie nelle prime tre collezionando tre clean sheets dal 1966 – e in generale non chiude con la porta inviolata tutte e tre le prime gare di una stagione di Serie A dal 2003 (due vittorie e un pareggio).

La Fiorentina non vince in entrambe le prime due trasferte stagionali di un campionato di Serie A dalla stagione 13/14 con Montella in panchina: anche in quel caso la prima fuori casa fu contro il Genoa e la seconda fu in terra lombarda (ma contro l’Atalanta).

Lautaro Martìnez è andato a bersaglio nelle prime due giornate (doppietta col Monza e rete a Cagliari) e potrebbe ripetere l’avvio 2020/21 (in gol in tutte le prime tre): gli unici due giocatori dell’Inter di questo secolo in grado di mettere a referto almeno quattro gol nelle prime tre gare dei nerazzurri in un torneo di Serie A sono stati Mauro Icardi (cinque nel 2017) e Christian Vieri (quattro nel 2002).

Nicolás González è andato a segno in entrambe le prime due giornate: solo altri due giocatori viola in questo secolo sono riusciti ad andare a bersaglio in tutte le prime tre gare giocate dalla Fiorentina in un campionato di Serie A: Stevan Jovetic nel 2012/13 e Luca Toni nel 2005/06.



INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.



FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Beltran. All. Italiano