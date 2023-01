Si chiude la 16esima giornata di Serie A con la partita più attesa:. Le due squadre, quinta e prima in classifica, sono separate da ben 11 punti in classifica, pertanto. Il Napoli, invece, non perdendo oggi compierebbe un passo importante nella tabella di marcia che porta al titolo. Inzaghi ha riabbracciatodopo la vittoria in Qatar, ma il Toro ha pochi allenamenti nelle gambe ed è dato in partenza dalla panchina, con la coppia pesantein avanti. Ancora assente dopo il nuovo infortunioa centrocampo, ballottaggio a destra tra Dumfries e Darmian. Spalletti durante la sosta ha recuperato, pronto conad innescare, dietro rientra Rrahmani che è in ballottaggio con Juan Jesus per un posto al fianco di Kim. Ma il problema dell'ultim'ora è, con Sirigu pronto a sostituirlo.Esordio anche sugli spalti: il cuore pulsante della tifoseria nerazzurra da stasera sarà riunita sotto un unico striscione a differenza di quanto fatto finora a causa della frammentata costellazione della tifoseria. Da oggi si leggerà(46V, 38N), solo contro la Juventus (70) ha subito più sconfitte nella competizione. Di contro,in Serie A (50V, 17N, 9P), grazie a 143 gol segnati, altro record in gare interne contro i partenopei nel massimo campionato.Entrambe le volte che il(1986-87 e 1989-90) haNelle ultime 24 partite di campionato l’Inter non ha mai pareggiato, registrando 18 vittorie e sei sconfitte;Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko. All. Inzaghi S.Sirigu; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, KvaratskheliaAll. Spalletti