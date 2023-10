Occasione da non perdere per ladi Massimiliano, che nonostante le assenze per infortuni e "contrattempi" vari ha la possibilità di salire in cima alla classifica di Serie A per una notte, in attesa dei big match tra Inter e Roma e tra Napoli e Milan in programma domani. Per farlo serve battere ildi Marco, che sta cercando il giusto abito tattico per i suoi, a quota 8 punti, due in più rispetto al terzultimo posto. I bianconeri hanno ancora Alex Sandro e Danilo ai box, masono recuperati e potranno dare una mano in attacco: il primo dalla panchina, il secondo in campo assieme adall'inizio. Per i gialloblù resta fuori, spazio al doppio centravanti Djuric-Bonazzoli.Laha vinto tutti gli ultimi tre confronti di Serie A contro il Verona, tenendo la porta inviolata in ciascuno di questi; i bianconeri potrebbero infilare quattro successi consecutivi contro i gialloblù per la seconda volta nel torneo, dopo il periodo tra il 1989 e il 1992.Ilnon ha mai vinto nelle 32 partite disputate sul campo della Juventus in Serie A - cinque pareggi e ben 27 sconfitte per gli scaligeri in Piemonte - contro nessuna squadra i gialloblù hanno giocato più gare esterne nel massimo torneo senza vincere (32 anche contro Milan e Inter).La Juventus non subisce gol da quattro partite, esattamente da 360 minuti: soltanto il Nizza vanta una serie aperta più lunga senza incassare reti (363’) nei cinque maggiori campionati europei in corso.Manuelha ritrovato il gol contro il Milan dopo 50 partite senza reti in Serie A; quattro delle 12 marcature realizzate dal classe ‘98 nella competizione sono arrivate da fuori area: una di queste proprio contro il Verona, il 13 marzo 2021 con il Sassuolo.Con il gol contro il Napoli nel match più recente, Darkoè diventato solo uno dei due giocatori ad andare a segno in ben cinque stagioni di fila nella storia del Verona in Serie A, dopo Antonio Di Gennaro (sei, tra il 1982/83 e il 1987/88).