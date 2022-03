La 29a giornata di Serie A inizia oggi con quattro gare in programma tra il pomeriggio e la sera. Si parte con Salernitana-Sassuolo e Spezia-Cagliari, qui sotto i principali casi da moviola delle due partite.



Salernitana-Sassuolo



Arbitro: Massimi

Guardalinee: Vivenzi e Ranghetti

Quarto uomo: Camplone

Var: Di Paolo

Avar: Vecchi



12' - Netto il fuorigioco di Kastanos sul gol annullato al cipriota che si è ritrovato da solo davanti a Consigli.



39' - Traoré salta Sepe e mette il pallone in porta, ma l'arbitro annulla per il fuorigioco dell'ivoriano sul filtrante di Berardi.



Spezia-Cagliari



Arbitro: Orsato

Guardalinee: Prenna e Dei Giudici

Quarto uomo: Gariglio

Var: Irrati

Avar: Zufferli



32' - Dalbert atterra Erlic in area rossoblù, Orsato indica il dischetto.