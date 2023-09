Il Lecce e la Salernitana cercano di difendere la propria imbattibilità in questo inizio di stagione dopo essere state entrambe in grado di rimontare da situazioni di svantaggio in tutte e quattro le partite giocate fino ad ora, con Lazio e Fiorentina i salentini e con Roma e Udinese i campani. D'Aversa e Sousa devono trovare i migliori equilibri con tanti nuovi acquisti che si stanno ambientando in Serie A, in particolare occhio ai granata che devono rinunciare a Dia, al centro di una polemica con la società per, si vocifera, non essere andato a giocare in Premier League e per questo non convocato.





LE STATISTICHE



Il Lecce ha vinto otto dei 18 precedenti contro la Salernitana tra Serie A e Serie B; cinque pareggi e cinque successi della formazione campana completano il bilancio. Nella massima competizione tre punti in trasferta per ognuna delle due squadre nei due confronti della passata stagione (1-2 in entrambi i casi).

La Salernitana non era mai rimasta imbattuta nelle sue prime due gare di un campionato di Serie A: i campani arrivano da due pareggi di fila e non ne collezionano almeno tre nella competizione dai sei consecutivi collezionati tra marzo e aprile 2023.

Antonio Candreva è il centrocampista che ha partecipato attivamente a più gol da maggio in poi in Serie A: ben sette, frutto di cinque gol e due assist in sei presenze – contro il Lecce vanta un solo gol nel massimo campionato, segnato con la maglia dell’Inter il 26 agosto 2019.

Nikola Krstovic, in gol al suo esordio in Serie A con il Lecce contro la Fiorentina, potrebbe diventare il primo giocatore della formazione pugliese ad andare a bersaglio nelle sue prime due gare assolute con i giallorossi nel massimo campionato da Javier Chevantón, che ci riuscì nella stagione 2001/02.