Vincere o (rischiare di) morire. Se non è un'ultima spiaggia, peravversarie quest'oggi alle 12:30 al Via del Mare, è solo grazie all'Atalanta che ieri ha regolato ilper 3-1, consegnando all'eventuale vincitrice dello scontro diretto nel Salento la possibilità di fare un balzo deciso verso la salvezza. E' una sfida tra allenatori fiorentini,, con il primo che parte con due punti di vantaggio in classifica, 32 a 30, ma con il secondo che viene dall'esaltante successo ottenuto in casa contro il Milan che ha rianimato l'ambiente. Per i giallorossi invece un pareggio in casa della Lazio con tre punti sfumati all'ultimo per via del gol di Milinkovic-Savic. Sarà 4-3-3 contro 3-5-2, due filosofie opposte a confronto, con i bomberchiamati a sfruttare i suggerimenti di Strefezza e Gyasi.Grande equilibrio nelle 17 sfide tratra Serie A, Serie B e Coppa Italia: cinque vittorie a testa e sette pareggi, incluso il match d’andata di questo campionato, terminato 0-0 lo scorso 8 gennaio.Nelle ultime 12 giornate, Lecce (cinque) e Spezia (11, al pari dell’Empoli) sono due delle quattro squadre ad aver guadagnato meno punti in Serie A – tra di loro la Sampdoria (a quota sette).Gabrielha preso parte a 11 gol in questo campionato (otto reti e tre assist), l’ultimo giocatore straniero del Lecce che è stato coinvolto in più reti in una stagione di Serie A è stato Luis Muriel nel 2011/12 (12).Le ultime sette reti dello Spezia in campionato sono state messe a segno da sette giocatori diversi: Shomurodov, Nzola, Verde, Gyasi, Bourabia, Wisniewski ed Esposito.