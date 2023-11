Raffaelee Ivan, i due "figli" illegittimi del laboratorio di Gian Piero Gasperini al Genoa: i due tecnici disi affrontano stasera in una situazione di classifica resa interessante dal guizzo granata dell'ultima giornata, chiusa con la vittoria 2-1 sul Sassuolo grazie a Sanabria e. Il Monza, a quota 16 e ancora una volta nelle zone di classifica che aprono a sogni europei, viene dal 3-1 rifilato al Verona e deve festeggiare la convocazione in Nazionale del fantasista Andrea. I granata recuperano a sorpresa Ricardo Rodriguez e confermano l'attacco pesante con Zapata e Sanabria, per il Monza c'èal fianco di Gagliardini a centrocampo: il capitano avanza sulla trequarti al posto di Vignato, che al pari di Pablo Marì va in tribuna per problemi fisici.Ilè imbattuto nei due precedenti contro il Monza in Serie A: vittoria per 2-1 il 13 agosto 2022 all’U-Power Stadium, nel primo storico match dei brianzoli nel massimo campionato e pareggio 1-1 all’Olimpico Grande Torino lo scorso 7 maggio.Solo l’Inter (cinque) ha subito meno gol su azione del(sei) nella Serie A 2023/24. Dall’altra parte, invece, il Torino è la formazione che in percentuale ha incassato più reti su calcio piazzato (46%: 6/13).Michele(81%) è il terzo portiere con la percentuale di parate più alta nei maggiori cinque campionati europei, dietro solo a Marcin Bulka (85%) e Wojciech Szczesny (82%) – minimo tre match.Antonioha segnato in entrambe le due sfide contro il Monza in Serie A e potrebbe diventare il primo giocatore a trovare il gol in tutte le sue prime tre gare contro i brianzoli nel massimo campionato.