Laper il sorpasso alla Lazio, ilper non perdere definitivamente l'entusiasmo accumulato nelle prime gare della stagione: giallorossi contro all'Olimpico, dove gli uomini dicercano il riscatto dopo la sconfitta perentoria oltre l'1-0 finale sul campo dell'Inter. Avversario il Lecce, senza vittorie nelle ultime cinque partite. Le due squadre sono separate da appena un punto in classifica, Roma 14 e Lecce 13. Torna in campo da titolareche affianca Lukaku e fa spostare El Shaarawy sulla fascia sinistra, fiducia ad Aouar a centrocampo per la Roma.a sinistra nel Lecce, che non cambia assetto tattico.Laha vinto l’82% delle partite casalinghe di Serie A contro il Lecce (14V, 2N, 1P); tra le squadre affrontate almeno 15 volte in casa, i capitolini hanno una percentuale di successi migliore solo contro l’Empoli nella competizione (88%).Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime cinque partite di questo campionato (3V, 2N), ilha subito tre sconfitte nelle cinque più recenti (2N); si tratta di tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 12 gare disputate in Serie A.Pauloha realizzato quattro reti in quattro sfide di Serie A contro il Lecce; la squadra salentina è quella contro cui l’attaccante giallorosso vanta la miglior media minuti/gol nel massimo campionato, tra quelle affrontate almeno due volte (una rete ogni 77 minuti giocati).Dopo aver segnato tre gol nelle prime tre presenze in Serie A, Nikolaha realizzato una sola rete nelle ultime sei gare e in totale conta quindi quattro marcature in nove partite: tra i giocatori che hanno fatto il loro esordio nel massimo campionato con la maglia del Lecce nell’era dei tre punti a vittoria, solo uno è riuscito a raggiungere cinque gol entro la 10ª presenza nella competizione (Javier Chevantón nel 2001/02).