E' quasi un testacoda, ma siamo appena all'inizio: la Roma con appena un punto, il Milan a punteggio pieno a sei dopo due partite. 180 minuti non cambiano lo status di questa partita, considerabile a tutti gli effetti il primo big match del campionato 2023-2024. I rossoneri di Stefano Pioli si presentano all'Olimpico con gli stessi 11 iniziali che hanno battuto Bologna in trasferta e Torino in casa, per la Roma di Mourinho in forte dubbio Dybala, infortunato, e niente Lukaku, arrivato ma non ancora pronto. Belotti sfida la squadra alla quale è stato tante volte accostato, Leao in cerca del primo gol con la maglia numero 10.





LE STATISTICHE



Il Milan è rimasto imbattuto in 10 degli ultimi 11 confronti di campionato contro la Roma (6V, 4N), riuscendo sempre a trovare almeno un gol nel parziale; l’unica sconfitta per i rossoneri in questo periodo è stata un 2-1 del 27 ottobre 2019, con le reti di Edin Dzeko e Nicolò Zaniolo.

Il Milan è una delle tre squadre (insieme a Napoli e Venezia) contro cui la Roma di José Mourinho non è mai riuscita a vincere in Serie A (2N, 2P), mentre solo contro Lazio e Inter (tre) ha perso più volte.

La Roma è la squadra che ha subito meno tiri in stagione nei cinque grandi campionato europei, appena otto; considerati i quattro gol incassati, tuttavia, è la formazione con il peggior rapporto tra reti e conclusioni subite (50%).

L’attaccante della Roma Andrea Belotti ha segnato quattro reti nelle sue ultime sei presenze casalinghe contro il Milan in Serie A (la più recente tuttavia il 26 settembre 2019); inoltre, dopo la doppietta alla prima giornata contro la Salernitana, può trovare il gol in due presenze interne di fila nella competizione per la prima volta da dicembre 2020.