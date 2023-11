Le sconfitte di Lazio, Atalanta e Fiorentina regalano alladi Josè Mourinho la possibilità di conquistare il quinto posto in classifica a tre punti dal Napoli quarto: sulla strada dei giallorossi l'allenata da Gabriele Cioffi, che ha ritrovato compattezza a fronte di un reparto offensivo ancora da registrare. E' invece proprio il reparto offensivo il punto fermo della squadra capitolina:ritrovano capitanalle loro spalle. I friulani si affidano alle frecce esternee ai cunei interniper allontanarsi dalle zone pericolose della graduatoria. Pereyra ha accusato un problema muscolare poco prima del riscaldamento.Laè vicina a segnare 4500 gol in Serie A (includendo gli incontri terminati a tavolino), attualmente è a 4498 - solo Juventus (5322), Inter (5246) e Milan (4966) ne contano di più; tuttavia, i giallorossi non hanno trovato la rete in due delle ultime tre gare di campionato, tante quante volte nelle precedenti 20 partite nella competizione.Dopo la rete contro il Monza e le due contro il Lecce, tutte dal 90° minuto di gioco, la Roma potrebbe diventare la prima squadra nella storia della Serie A a segnare quattro gol consecutivi nella competizione dal minuto 90 in avanti.Pauloè stato coinvolto in 17 gol contro l’Udinese in Serie A (10 reti e sette assist): da quando Opta raccoglie il dato dei passaggi vincenti (dal 2004/05), solo Francesco Totti (20 contro il Parma) e Domenico Berardi (18 contro il Milan) hanno preso parte a più reti contro una singola avversaria nella competizione.L’è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime sette gare esterne di campionato con Gabriele Cioffi in panchina (4V, 3N)