La Salernitana del nuovo-vecchio allenatore Davide Nicola, richiamato 48 ore dopo il suo esonero in seguito all'8-2 subito in casa dell'Atalanta, è chiamata a reggere l'urto della capolista: all'Arechi arriva il Napoli di Spalletti, reduce dalla strepitosa cinquina rifilata alla Juventus. Gli azzurri dovranno fare a meno di Kvaratskhelia, ma possono contare su un ispiratissimo Elmas al suo posto. Fiducia poi a Lozano in luogo di Politano e a Zielinski che deve ancora trovare il gol in questo inizio di 2023. Nicola cambia modulo e schiera i suoi a specchio, con Daniliuc terzino e Candreva esterno alto nel tridente con Dia e Piatek.



LE STATISTICHE



Da inizio novembre ad oggi, solo il Sassuolo (uno) ha raccolto meno punti in Serie A della Salernitana (due, frutto di due pareggi e quattro sconfitte nelle ultime sei gare giocate); i granata in questo parziale hanno anche la peggior difesa del torneo (18 reti incassate).



Il Napoli, oltre ad avere il miglior attacco in generale del torneo (44 centri), ha segnato più gol di tutti nei primi tempi di questa Serie A (21), mentre la Salernitana con i cinque subiti a Bergamo è ora la peggior difesa nelle prime frazioni (19 reti incassate).



Il Napoli sta viaggiando a una media di 17.7 tiri a partita in questa Serie A, secondo miglior dato dei maggiori cinque tornei europei dopo il Bayern Monaco (20.5 tiri di media); in generale solamente altre due formazioni viaggiano ad almeno 17 di media: il Manchester City (17) e il Real Madrid (17.3).