Non è unscintillante, ma laè ultima in classifica e per questo al Mapei Stadium di Reggio Emilia la prima gara della dodicesima giornata di campionato scotta: quindicesimi a 11 punti gli uomini di Dionisi, il cui attacco si è un po' inceppato dopo un ottimo avvio da parte di, mentre il rientro di Boulayeha risolto solo in parte i problemi offensivi del Cavalluccio, che nel frattempo ha cambiato allenatore, passando da Paulo Sousa a Filippo Inzaghi. Tra i neroverdi fuori, escluso eccellente anche per i granata tra le fila dei quali non figura inizialmente: spazio acon Castillejo, Berardi e Pinamonti econ Dia e Ikwuemesi.Ilha vinto entrambe le sfide al MAPEI Stadium contro la Salernitana in Serie A senza subire alcun gol e realizzandone ben sei; tra le squadre contro cui i neroverdi vantano il 100% di successi casalinghi solo contro il Crotone (tre) hanno disputato più match nel torneo.Il Sassuolo ha perso sei match in questo campionato (3V, 2N), solo una volta ha subito più sconfitte nelle prime 11 gare stagionali di Serie A (sette nel 2017/18).Laè una delle tre squadre a non aver ancora vinto alcun match in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei, insieme al Lione e all’Almería. In caso di mancato successo in questa partita, diventerebbe la 30ª formazione nella storia della Serie A con zero successi nelle prime 12 gare stagionali - di queste solo tre hanno poi evitato la retrocessione a fine campionato (il Cagliari 2005/06, il Varese 1970/71 e la Triestina 1942/43).Andreaha realizzato tre gol contro la Salernitana in Serie A (tra cui la sua prima doppietta nel massimo campionato, il 23 ottobre 2021 con la maglia dell’Empoli proprio all’Arechi), solo contro la Roma ha segnato di più nel torneo (cinque).Antonioha preso parte a 10 gol contro il Sassuolo in Serie A (quattro reti e sei assist), solo contro la Fiorentina (13) è stato coinvolto in più reti nel massimo campionato.